Москвичей предупредили об угрозе пожаров после сообщений о заморозках

Сухая погода, установившаяся в столичном регионе, может способствовать возникновению и распространению пожаров. Об этом в среду, 27 сентября, в беседе с Агентством городских новостей «Москва» сообщила главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.

«Когда воздух сухой и ветер, хотя сейчас ветер несильный, плюс небольшая относительная влажность, — это может способствовать тому, что пожар будет сохраняться», — отметила она, уточнив, что «это не значит, что сейчас все будет гореть».

Одновременно Макарова добавила, что в ближайшие выходные в московском регионе также ожидаются заморозки. «В воскресенье ночью ожидается минус 1 — плюс 4 градуса, в понедельник минус 2 — плюс 3 градуса. То есть в ночь на воскресенье и на понедельник заморозки возможны, но скорее по области», — сообщила представитель Гидрометцентра.

Агентство «Москва» отмечает, что 27 и 28 сентября из-за возможного образования пожаров в области был объявлен «желтый» уровень погодной опасности.