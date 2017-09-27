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Москвичей предупредили об ухудшении погоды

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Московские синоптики предупредили об ухудшении походы в столичном регионе. Об этом в среду, 4 октября, сообщает «Интерфакс».

В столичном метеобюро отметили, что с 12:30 до 21:00 в Москве ожидается сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду. Ветреная погода сохранится до конца недели, порывы будут достигать 17 метров в секунду.

По предварительным расчетам, до конца недели прирост осадков может превысить 40 процентов месячной нормы, которая в октябре составляет 59 миллиметров. При этом ожидается, что в среду выпадет около четырех миллиметров, в четверг — до семи миллиметров, в пятницу — до девяти миллиметров, в субботу и воскресенье — по три миллиметра осадков.

Температура воздуха в Москве в среду составит от 8 до 10 градусов тепла, в четверг и пятницу — 9-11 градусов, в выходные — 6-11 градусов тепла.

При этом атмосферное давление упадет до 735 миллиметров ртутного столба.

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