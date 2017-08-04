В Москве объявлен желтый уровень опасности из-за грозы

В столичном регионе на понедельник, 7 августа, из-за ожидающейся грозы объявлен желтый — третий из пяти — уровень опасности. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

«Степень интенсивности опасных явлений: желтый — погода потенциально опасна», — поясняется в сообщении.

Помимо Москвы и области, такой же уровень опасности объявлен в ряде близлежащих регионов.

Прогнозируется, что в понедельник воздух в Москве прогреется до 24 градусов. Ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой дождь. При грозе могут быть порывы ветра до 15 метров в секунду.