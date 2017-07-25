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Самый жаркий день с начала года зафиксировали в Москве

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Среда, 26 июля, стала самым жарким днем в Москве с начала года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на столичное метеобюро.

«В полдень воздух на главной метеостанции столицы — ВДНХ — прогрелся до плюс 26,8 градуса. Таким образом, сегодняшний день стал самым теплым с начала года и лета. До этого лидировал день 30 июня, когда максимальная температура воздуха в столице составила 26,7 градусов», — отметили в метеослужбе.

При этом рекордная для 26 июля температура была зафиксирована в столице в 2010 году и составила 37,6 градуса.

По прогнозам синоптиков, жаркая погода продержится в Москве до конца недели — впервые за это лето температура будет превышать климатическую норму на 4 градуса. При этом местами ожидаются кратковременные дожди с грозами.

В субботу днем столбики термометров покажут от 27 до 32 градусов тепла, в воскресенье — плюс 23-28 градусов.

Ранее синоптики предупредили, что в воскресенье, 30 июля, на смену жаре в Москву придет похолодание с ливнями и шквалистым ветром.

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