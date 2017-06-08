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Москвичам пообещали апрельскую погоду

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Погода в столице в начале текущей недели будет аномально теплой для ноября. Об этом во вторник, 8 ноября, со ссылкой на столичное метеобюро сообщает ТАСС.

«Температура воздуха в Москве на три-пять градусов выше нормы. Такой температурный фон соответствует последней декаде октября или началу апреля», — сказали синоптики. Они добавили, что ожидаются «слабоположительные температуры», в воскресенье возможно потепление до плюс 8 градусов.

Осадки ожидаются только в конце недели. «Но и они погоды не сделают», — отметили в бюро.

Центр погоды «Фобос» сообщает, что в среду и четверг, вероятно, будет переменная облачность, временами солнечно.

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