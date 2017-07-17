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Синоптики призвали москвичей не ждать жары в 2017 году

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Синоптики призвали жителей столичного региона не ждать наступления жаркой погоды летом 2017 года. Об этом во вторник, 18 июля, сообщает сайт «Метеовести».

Как отмечается, средняя температура воздуха в текущем теплом сезоне держится на 2,5-3,5 градуса ниже климатической нормы. Массовый купальный сезон так и не открыт, поскольку вода прогрелась лишь до 17 градусов.

«Нужно понимать, что сейчас лето идет на убыль, каждую неделю день становится короче на 15-20 минут, солнце — все ниже над горизонтом, да и последующие развитие атмосферных процессов говорит о том, что никакой июльской жары не предвидится», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что лето 2017 года — нормальное для средней полосы России. В течение последней недели температурный фон вернулся к нормальным значениям, однако дальнейшего потепления ждать не стоит.

«Ночами свежо — плюс 7-12 градусов, очаги туманов, в дневные часы воздух в лучшем случае будет прогреваться до 19-24 выше ноля. Лету уже не хватает ни сил, ни инерции переломить ситуацию к лучшему», — отметили синоптики.

Ранее сообщалось, что, по прогнозам, умеренное тепло продержится в Москве и Подмосковье до конца июля.

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