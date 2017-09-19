В Москве объявили «желтый» уровень опасности из-за заморозков

Гидрометцентр России объявил «желтый» уровень погодной опасности в Москве, который ожидается в среду, 27 сентября. Информация об этом опубликована на сайте учреждения.

В столице в среду прогнозируют туман и заморозки. Температура ночью опустится до 4-6 градусов, днем — до 10-12.

Первые заморозки в Подмосковье были зафиксированы 23 сентября, передает РИА Новости.

Как рассказал ранее МОСЛЕНТЕ ведущий специалист Центра «Фобос» Олег Прокофьев, в целом сентябрьская норма осадков уже выпала, температура держится в пределах нормы для этого месяца.