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«Ветхозаветный потоп» пообещали синоптики москвичам вечером 30 июня

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Настоящий тропический ливень обрушится на Москву вечером 30 июня. Об этом сообщает в четверг, 29 июня, центр погоды «Фобос».

«Строки из Ветхого Завета о Всемирном потопе могут стать чрезвычайно актуальными для столичного региона вечером в пятницу. С приближением атлантического циклона уже после полудня на северо-западе небосвода Москвы появятся первые восьмитысячники — мощные кучево-дождевые облака», — отметили в метеослужбе.

Ливень начнется в столице около 15:00 и продолжится до позднего вечера. Всего за день в городе может выпасть до 30-40 миллиметров осадков — почти половина месячной нормы. В центре отметили, что к 17-18 часам грозовая облачность приобретет угрожающий вид.

При этом пик непогоды придется на период с 18:00 до 21:00. Помимо дождя, в это время ожидаются грозы, местами град, порывы ветра могут достигнуть 20 метров в секунду. В результате могут быть подтоплены отдельные территории, а также повреждены линии электропередачи и рекламные конструкции. Также возможно падение деревьев.

Ранее Гидрометцентр России объявил в столичном регионе «оранжевый» уровень опасности на 30 июня из-за ожидающихся грозовых дождей, жары и усиления ветра.

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