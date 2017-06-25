Вильфанд объявил об установлении настоящей летней погоды в Москве

В московском регионе установилась настоящая летняя погода с температурой воздуха от плюс 20 градусов и выше. Об этом рассказал журналистам директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд, сообщает РИАМО в понедельник, 26 июня.

«С понедельника теплая погода уже установилась. Во второй половине дня (...) — гроза и сильный дождь, но температура все равно высокая. Потом незначительные похолодания до 20 градусов, затем повышения до 25», — сказал Вильфанд.

Он также добавил, что уже 29 июня в столице будет жарко. Столбики термометров достигнут отметки в 27 градусов выше ноля. «1 июля похолодает до 20, а потом опять будет высокая температура», — сказал метеоролог.