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Вильфанд пообещал москвичам «бабье лето»

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Глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что жителей Московского региона, скорее всего, будет ждать период «бабьего лета» в сентябре. Об этом он рассказал «Интерфаксу».

«В следующем месяце возможны всплески тепла, которые мы ассоциируем с так называемым бабьим летом», — ответил Вильфанд на вопрос, стоит ли ожидать тепла в сентябре после жаркого августа.

Точные даты наступления «бабьего лета» Вильфанд не назвал, но пообещал, что в ближайшие дни будет составлен точный прогноз, который сориентирует жителей Москвы.

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