Вильфанд предупредил о надвигающейся грозе и очередном усилении ветра в Москве

Синоптики предупредили жителей Московского региона о надвигающейся грозе и очередном усилении ветра. Как рассказал журналистам директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд, в ночь на четверг, 1 июня, в столице и области ожидается «очень сложная ситуация». Об этом в среду, 31 мая, сообщает ТАСС.

«Холодный фронт будет приближаться к московскому региону. Прогнозируется обострение фронтального раздела. Дождь, местами сильный, прогнозируются гроза и усиление ветра», — сказал метеоролог.

Он отметил, что скорость ветра составит 15-20 метров в секунду, местами с порывами до 24 метров в секунду.

В понедельник, 29 мая, на Москву обрушился шквалистый ветер с порывами до 28 метров в секунду. Жертвами стихии в столичном регионе стали 16 человек, более 160 человек пострадали.