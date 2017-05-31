Жара придет в Москву к концу следующей недели

Жаркая погода до плюс 30 градусов придет в Москву к концу следующей недели, сообщили РИА Новости в центре погоды «Фобос».

Потепление начнется уже в воскресенье, 4 июня, когда воздух прогреется до плюс 17 градусов. Днем в понедельник, 5 июня, столбики термометров поднимутся до 17-22 градусов выше ноля, но при этом вероятны небольшие дожди. Жара установится только к пятнице, 9 июня.

До конца текущей недели в Москве сохранится прохладная погода с кратковременными дождями и сильным порывистым ветром до 10 метров в секунду. Будут ли еще объявляться штормовые предупреждения, не уточняется.

В понедельник в Москве и области прошел ураган, в результате погибли 15 человек, пострадали более 200. Ветер повредил кровли 285 домов, повалил более 17 тысяч деревьев.

В четверг, 1 июня, в столице снова было объявлено штормовое предупреждение в связи с усилением ветра до 15-20 метров в секунду.