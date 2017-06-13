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Агенты «Ритуала» в Москве подрались с конкурентами

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Агентов «Ритуала» избили возле одной из столичных больниц, сообщили ТАСС в городской похоронной службе.

Драка произошла на территории городской клинической больницы №79 на юге Москвы, где сотрудники «Ритуала» находились по работе. Там к ним подошли двое неизвестных с угрозами, заставили их выйти на улицу и по очереди избили.

По предварительной версии, причиной конфликта стал спор за клиента. Представитель муниципальной похоронной службы рассказал, что к ним накануне обратился заказчик, который ранее пытался получить услуги агента-частника.

Однако тот умышленно не напомнил звонившему о гарантированной компенсации за организацию похорон из бюджета и попросил за свои услуги 70 тысяч рублей, в то время как «Ритуал» согласился выполнить работу за 23 тысячи рублей, из которых 16 тысяч составила компенсация.

По факту драки проводится проверка, пострадавшие уже подали заявление в полицию.

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