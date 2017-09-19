В ресторане в московском саду «Аквариум» произошел пожар

В саду «Аквариум» в центре Москвы произошел пожар, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного управления МЧС России.

Возгорание произошло в административном нежилом одноэтажном здании по адресу Большая Садовая улица, дом 16, владение 16.

Около 02:00 пожар был потушен. Площадь возгорания составила 150 квадратных метров.

Информация о пострадавших не поступала. В момент пожара людей в здании не было.

По данным источника в экстренных службах, загорание произошло в ресторане Starlite Diner, который находится в саду «Аквариум».