На Арбате задержали читавшего стихи и попрошайничавшего девятилетнего мальчика

В Москве полицейские задержали девятилетнего мальчика, который попрошайничал на Арбате, читая стихи. Об этом РИА Новости сообщил источник в правоохранительных органах.

По информации полиции, мальчика это заставляли делать родители, сказал собеседник агентства.

В пресс-службе столичного главка МВД России сообщили, что задержан мальчик, находившийся без сопровождения родителей.

Сотрудники полиции на улице Воздвиженка увидели ребенка, который находился на улице один и подходил к прохожим и водителям автомашин. Полицейские доставили мальчика в ОМВД и вызвали для разбирательства его родителей, уточнили в ведомстве.