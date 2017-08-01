Автомобиль врезался в отбойник и перевернулся на МКАД

Автомобиль Renault врезался в отбойник и опрокинулся на крышу на 16-м километре внутренней стороны МКАД. Об этом в среду, 2 августа, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

ДТП произошло в районе улицы Капотня. «В результате аварии три человека пострадали, есть зажатые в салоне», — уточнил собеседник агентства.

На место происшествия уже прибыли спасатели и вертолет, который эвакуирует пострадавших в одну из столичных больниц.

В пресс-службе столичного управления ГИБДД агентству факт аварии подтвердили, однако подробности не уточнили.