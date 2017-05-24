Автомобилист с топором напал на другого водителя в районе «Москва-Сити»

Автомобилист с топором напал на другого водителя в ходе дорожного конфликта в районе «Москва-Сити». Об этом в четверг, 25 мая, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел на внешней стороне Третьего транспортного кольца. Жертвой агрессивного автомобилиста стал 47-летний уроженец Тверской области.

«Как рассказал потерпевший, неизвестный подошел к его автомобилю Volkswagen, ударил топором по водительскому стеклу, после чего брызнул мужчине в лицо из баллончика и скрылся в неизвестном направлении», — рассказал собеседник агентства.

По данному факту возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

Ранее на Тамбовской улице на юге столицы дорожный конфликт закончился стрельбой. Тогда для задержания стрелявшего водителя в городе был объявлен план «Перехват».