Беременная москвичка сбежала из больницы с огнестрельными ранениями

Беременная жительница столицы сбежала из больницы, куда ее доставили с огнестрельными ранениями. Об этом агентству «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах.

Как рассказал собеседник агентства, в дежурную часть поступило сообщение из городской клинической больницы им. Боткина о том, что 28-летняя женщина сбежала из больницы. Днем ранее ее доставили в медицинское учреждение с огнестрельным травматическим ранением передней поверхности брюшной стенки, а также с огнестрельным ранением левой голени. Врачи отметили, что девушка находится на 13-й неделе беременности.

Как позже пояснил дежурный врач, что женщина отказалась от медицинской помощи. При этом, по словам сотрудника больницы, удалось выяснить, что в девушку стреляли на территории Белорусского вокзала у входа в метро.

По факту случившегося сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.