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Беременная с сообщницей обокрали в Москве пенсионерку на 180 тысяч рублей

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Беременная женщина вместе с сообщницей обокрали пенсионерку в районе Кунцево на западе столицы на 180 тысяч рублей. Об этом в среду, 12 июля, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как рассказала полиции 81-летняя потерпевшая, проживающая на Партизанской улице, ей позвонила незнакомая женщина, которая представилась сотрудницей некоего Центрального пенсионного отдела. Она сообщила пенсионерке о том, что той необходимо обменять валюту, так как она якобы выходит из оборота.

После этого домой к потерпевшей пришли две женщины. Отвлекая внимание женщины, преступницы похитили из квартиры 2,5 тысячи долларов и 500 евро и скрылись в неизвестном направлении.

По данному факту возбуждено уголовное дело о краже, полиция ищет подозреваемых.

В июне двое неизвестных ограбили 83-летнюю пенсионерку на 380 тысяч рублей в Хамовниках. В квартиру потерпевшей они вошли под предлогом передачи на хранение крупной суммы денег.

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