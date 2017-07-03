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Безработную москвичку избили и ограбили на два миллиона рублей

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Двое неизвестных на западе столицы избили и ограбили на два миллиона рублей безработную женщину. Об этом во вторник, 4 июля, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на столичный главк МВД.

Ограбление произошло вечером в понедельник, 3 июля, в районе дома 38, корпус 2, по Можайскому шоссе. Преступники нанесли женщине 1973 года рождения несколько ударов, отобрали у нее рюкзак, где находилось более 31 тысячи евро, 10 тысяч рублей, паспорт и телефон, после чего скрылись в неизвестном направлении.

Потерпевшая с различными травмами была доставлена в больницу.

По данному факту возбуждено уголовное дело о грабеже, полиция ищет подозреваемых.

Ранее в июне сумку с двумя миллионами рублей украли у мужчины из тележки с продуктами, пока он совершал покупки в супермаркете в Мытищах.

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