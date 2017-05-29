Рубрики
Город
Транспорт
Происшествия
О чем говорят
Погода
История
Развлечения
Культура
Еда
Власть
Урбанистика

Безработный из Таджикистана обокрал съемную квартиру гражданина Китая в Москве

Происшествия
1
О предоставлении новых квартир в рамках программы сноса пятиэтажек
2
Какой транспорт работает в Москве ночью?
3
Как узнать экологическую обстановку в городе
Другие новости

Безработный из Таджикистана обокрал на 200 тысяч рублей квартиру, которую снимал в центре столицы гражданин Китая. Об этом во вторник, 30 мая, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Сейчас мужчина задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело о краже.

Гражданин Китая, арендовавший жилье на Иерусалимской улице, обратился в полицию еще в апреле этого года. По его словам, вернувшись однажды домой, он обнаружил, что входная дверь взломана, а из квартиры пропали 170 тысяч рублей, 300 долларов и 1 тысяча юаней.

В начале года были задержаны двое приезжих из Средней Азии, которые ограбили уроженца Западной Африки в маршрутке в Новой Москве. В списке похищенного оказались два флакона духов, золотая цепочка, одежда, деньги и мобильный телефон.

Читайте также
Самое читаемое
Год из 1095 дней
Руководитель отдела развития Манежа — о том, как устроена работа центральной выставочной площадки города
Cегодня
Голландский взгляд на Белорусский вокзал
Архитектор Адриан Гезе рассказал о своем новом проекте в Москве, Тверской и «Русском стиле»
Cегодня
Ураган в Москве
Последние новости и последствия глазами очевидцев
29 мая
От кринолинов веет скукой
Главный дирижер «Стасика» Феликс Коробов — о зрительской мотивации, счастье и Хибле Герзмава
29 мая
© 2010–2017. Новости Москвы. Люди, места, события. Использование материалов Мосленты разрешено только с предварительного согласия правообладателей. Все права на картинки и тексты в разделе Новости принадлежат их авторам.
МОСЛЕНТА — сайт о понятной Москве. Нам интересно, как функционирует город и как им пользоваться.
Нашли опечатку?
Orphus: Ctrl+Enter