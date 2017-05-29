Безработный из Таджикистана обокрал съемную квартиру гражданина Китая в Москве

Безработный из Таджикистана обокрал на 200 тысяч рублей квартиру, которую снимал в центре столицы гражданин Китая. Об этом во вторник, 30 мая, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Сейчас мужчина задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело о краже.

Гражданин Китая, арендовавший жилье на Иерусалимской улице, обратился в полицию еще в апреле этого года. По его словам, вернувшись однажды домой, он обнаружил, что входная дверь взломана, а из квартиры пропали 170 тысяч рублей, 300 долларов и 1 тысяча юаней.

В начале года были задержаны двое приезжих из Средней Азии, которые ограбили уроженца Западной Африки в маршрутке в Новой Москве. В списке похищенного оказались два флакона духов, золотая цепочка, одежда, деньги и мобильный телефон.