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Бизнесмена заживо похоронили в Москве

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Бизнесмена похоронили живьем в Москве за отказ отдавать крупную сумму денег, сообщает интернет-паблик Mash в своем канале на YouTube без указания источника информации.

Компаньоны Хикмета Салаева потребовали от него 30 миллионов рублей. После отказа отдавать деньги они закопали его на Люберецком кладбище и оставили ему мобильный телефон.

Мужчина смог дозвониться до младшего брата Исмаила, который привез похитителям 1,2 миллиона рублей и отдал им свой автомобиль BMW пятой серии. После этого партнеры бизнесмена указали, где он закопан.

Пострадавший был госпитализирован с переломами ребер.

Информации о деятельности Хикмета Салаева в открытых источниках нет. Правоохранительные органы пока не комментировали сообщения о его конфликте с бизнес-партнерами.

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