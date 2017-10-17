Брат с сестрой подожгли квартиру в Москве в ходе научного эксперимента с маслом

Брат с сестрой устроили пожар в столичной квартире во время эксперимента с раскаленным маслом и водой 30 октября. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва».

Как сообщил источник в правоохранительных органах, инцидент произошел в доме номер 6 на улице Рабочая. 24-летний брат с 22-летней сестрой налили в сковороду масло, а когда оно закипело, добавили воду. В результате произошел взрыв. На кухне выбило окно, начался небольшой пожар. На место выезжали шесть нарядов пожарных и два скорой помощи. Эвакуация в доме не проводилась. Молодые люди получили ожоги.

Ранее в октябре в сети стало популярно видео с аналогичным экспериментом российского школьника. Он плеснул стакан воды на сковороду с раскаленным маслом. В результате возгорания на кухне оплавился потолок и занавески.

В августе сообщалось, что 10-летний школьник устроил пожар во дворе дома на севере Москвы, пытаясь поджечь колеса своего самоката. По словам мальчика, подобный прием он увидел в фильме «Призрачный гонщик». В итоге огонь охватил также стоявший рядом автомобиль «Волга».