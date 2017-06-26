Буровую установку за 10 миллионов рублей попытались украсть в Новой Москве

Сотрудники полиции задержали жителя Троицка, который пытался украсть буровую установку стоимостью около 10 миллионов рублей со стройки в Новой Москве. Об этом во вторник, 27 июня, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Похитить дорогостоящее оборудование мужчина хотел со строительной площадки коттеджного поселка «Лесная сказка» в деревне Пучково поселения Первомайское. Там его и задержали правоохранители.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело о покушении на кражу в особо крупном размере, сейчас он находится под подпиской о невыезде.

Ранее в июне неизвестные украли аппарат для трамбовки асфальта стоимостью 150 тысяч рублей прямо во время проведения ремонтных работ в центре столицы. Бензиновая виброплита весом около 120 килограммов пропала, когда рабочие на несколько минут оставили ее без присмотра.