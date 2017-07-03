Бывший шеф-повар рассказал о сожжении в мангале под Москвой останков его жертвы

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который подозревается в том, что убил человека и пытался сжечь его останки в мангале на подмосковной базе отдыха. Об этом во вторник, 4 июля, РИА Новости сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления Следственного комитета (СК) России по Москве Юлия Иванова.

По данным следствия, убийство произошло в воскресенье, 2 июля. Задержанный, который полностью признал вину, рассказал, что в этот день он вместе со своим знакомым распивал спиртные напитки в квартире в Зеленограде. Между ними возник конфликт, и подозреваемый несколько раз ударил потерпевшего молотком по голове, в результате чего тот скончался на месте. После этого, чтобы скрыть следы преступления, мужчина расчленил тело и вывез останки на территорию Подмосковья, где собирался их сжечь.

Как уточнили в пресс-службе столичного главка СК, по данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации («Убийство»). В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил агентству, что человеческие останки заметил в мангале сторож базы отдыха в Солнечногорском районе. В домике, рядом с которым располагался мангал, сотрудники полиции обнаружили двух подозреваемых, которые в это время спали. Один из них, как установили правоохранители, ранее работал шеф-поваром в ресторане.

Кроме того, в помещении были обнаружены предполагаемые орудия преступления — топор, молоток и пила, а также медицинские маски и полиэтиленовая пленка со следами крови. По информации источника агентства, причиной преступления мог стать бытовой конфликт.