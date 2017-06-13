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Часы и монеты на 1,7 миллиона рублей украли из семикомнатной квартиры в Москве

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Часы, ноутбуки и коллекцию монет общей стоимостью более 1,7 миллиона рублей похитили из семикомнатной квартиры в Бабушкинском районе на северо-востоке столицы. Об этом в среду, 14 июня, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам потерпевшей, которая владеет рядом торговых компаний, также из ее квартиры в Анадырском проезде вор украл документы.

По данному факту возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере. Полиция ищет подозреваемого.

Ранее в мае неизвестные похитили норковые шубы и ювелирные изделия стоимостью более пяти миллионов рублей из квартиры в Троицком и Новомосковском округе (ТиНАО). Как выяснили сотрудники правоохранительных органов, преступники проникли в квартиру, подобрав ключи к замку входной двери.

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