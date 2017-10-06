Чеченцы собрались патрулировать Битцевский парк после слухов о появлении маньяка

Союз чеченской молодежи готов выделить специальные отряды для патрулирования столичного Битцевского парка после появления слухов о том, что там может орудовать маньяк. Об этом в среду, 11 октября, радиостанции «Говорит Москва» сообщил председатель организации Рустам Тапаев.

«Мы готовы предоставить от нашей организации молодых людей, чтобы помочь органам правопорядка. Мы прекрасно понимаем, что там [в правоохранительных органах] столько сотрудников нет. Поэтому мы готовы в этом плане помогать жителям района, и как раз показать, что все вместе мы можем обеспечить общественный порядок», — сказал он.

В полиции это предложение пока не комментируют.

Ранее 10 октября источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах рассказал, что информация о появлении нового маньяка в Битцевском лесу не подтвердилась. По предварительным данным, мужчина и женщина, чьи тела обнаружили на территории парка в начале октября, были убиты во время пьяной драки.