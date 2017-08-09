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Появились подробности дела обезглавившего мать гольфиста Нестерова

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Первый российский мастер спорта по гольфу и чемпион страны Артем Нестеров задушил собственную мать и отрезал ей голову кухонным ножом. Об этом в понедельник, 14 августа, сообщает агентство «Москва».

Как уточнил агентству источник в правоохранительных органах, сотрудники полиции задержали 37-летнего чемпиона в Новой Москве в субботу, 12 августа. Днем ранее в полицию обратилась сестра гольфиста Лидия Нестерова. По ее словам, ей позвонила супруга брата Елена Котова, которая рассказала, что спортсмен убил свою мать на даче в садовом некоммерческом товариществе «Десна» в поселке Ерино.

Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили там тело матери спортсмена. Как удалось выяснить следователям, Нестеров сначала задушил женщину, а потом обезглавил ее.

При этом, как уточняется в Telegram-канале паблика Mash, гольфист пытался скрыться с места преступления на автомобиле, но врезался в дерево. После этого он позвонил своей жене и рассказал ей о содеянном.

В отношении Нестерова возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации («Убийство»). В понедельник Щербинский районный суд Москвы арестовал его на два месяца до 11 октября.

Артем Нестеров – первый мастер спорта России по гольфу, чемпион России и тренер высшей категории. Кроме того, он обучает взрослых и детей в собственной школе гольфа.

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