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Члены этнической банды отняли у бизнесмена в Москве сумки с 23 миллионами рублей

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Столичные полицейские задержали членов этнической группировки, которые подозреваются в разбойном нападении на иностранных бизнесменов. У одного из них преступники похитили 23 миллиона рублей. Об этом в четверг, 29 июня, сообщается на сайте главного управления МВД по Москве.

«Неизвестные в районе Лугового проезда, угрожая иностранным предпринимателям предметом, похожим на пистолет, похитили три сумки, в которых находились денежные средства, принадлежащие одному из пострадавших, и скрылись на автомобиле с места преступления», — говорится в сообщении.

Машину, на которой уехали преступники, полицейские обнаружили в районе 21-го километра МКАД.

Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Задержанные являются гражданами республик ближнего зарубежья. Ранее они были судимы за аналогичное преступление.

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