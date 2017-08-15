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К посольству Испании в Москве начали возлагать цветы

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Москвичи несут цветы и свечи к посольству Испании на Большой Никитской улице, чтобы почтить память жертв теракта в Барселоне. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я потрясена случившимся. Барселона — прекрасный туристический город, один из самых красивых в мире. Была там много раз. Поэтому пришла выразить свое сочувствие», — сказала журналистам женщина, пришедшая с букетом.

На крыльце дипмиссии оставлено несколько десятков свечей, лежат букеты цветов. Около здания посольства дежурят несколько съемочных групп телеканалов.

17 августа микроавтобус наехал на пешеходов на улице Рамбла в Барселоне. По последним данным, погибли 13 человек, пострадали более 100. Водителю удалось с места преступления скрыться.

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