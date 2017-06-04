Детская массажистка устроила наркопритон в столичной квартире

Детская массажистка решила подзаработать и вместе с мужем устроила наркопритон в своей квартире на северо-востоке Москвы. По словам женщины, они с супругом принимали дома только проверенных гостей, которые, как правило, приносили наркотики с собой, или покупали у хозяев за 500-1000 рублей за дозу, сообщается в понедельник, 5 июня, на сайте столичного главка МВД.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили, что двое жителей столицы, которые являются супругами, систематически предоставляли наркозависимым лицам свою квартиру, расположенную на Шенкурском проезде, для потребления и изготовления запрещенных средств. При обследовании жилплощади оперативники обнаружили и изъяли предметы, используемые для употребления наркотиков», — говорится в сообщении.

На видео, которое также размещено на сайте столичного главка МВД, женщина рассказала, что сначала онис мужем просто сдавали квартиру. Параллельно она работала детской массажисткой. Однако, в какой-то момент супруги и сами подсели на героин.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 232 Уголовного кодекса РФ («Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»). В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.