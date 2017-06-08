Детскую больницу на севере Москвы эвакуировали из-за пожара в стиральной машине

В детской инфекционной больнице на севере Москвы произошел пожар, из здания эвакуировано более 50 человек. Об этом сообщает «Интерфакс». Кроме того, источник сообщил агентству, что возгорание произошло в стиральной машине.

«Возгорание произошло в детской инфекционной больнице номер 6 на Большой Академической улице», — рассказал собеседник агентства. Отмечается, что из здания было эвакуировано 50 детей и персонал больницы.

«По предварительным данным, в настоящий момент возгорание ликвидировано», — добавил источник.

«Ликвидировано возгорание бытовой техники на площади 2 квадратных метра на улице Большой Академической, дом 28. Пострадавших нет», — подтвердили в пресс-службе столичного главка МЧС информацию о ликвидации возгорания по этому адресу.