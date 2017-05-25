Друг Шамсуарова обстрелял девушку на Porsche в Новой Москве

Друг сына вице-президента компании «Лукойл» Руслана Шамсуарова, 23-летний Никита Иванов был задержан после того, как обстрелял автомобиль Porsche, за рулем которого находилась девушка. Об этом в пятницу, 26 мая, сообщает телеграм-канал Mash.

Мажора удалось задержать при помощи сотрудников спецслужб. Отмечается, что девушка ранений не получила, однако ее машина серьезно повреждена.

В сообщении отмечается, что в отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». В настоящее время решается вопрос об аресте.

В полиции подтвердили факт инцидента, который произошел в ночь на 22 мая на 35-м километре Киевского шоссе. Об этом сообщается в тексте пресс-релиза, поступившего в редакцию МОСЛЕНТЫ. Однако официального подтверждения информации о задержании виновника инцидента пока нет.