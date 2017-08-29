Рубрики
Город
Транспорт
Происшествия
О чем говорят
Погода
История
Развлечения
Культура
Еда
Власть
Урбанистика

Задержан сбивший людей в центре Москвы и скрывшийся с места ДТП водитель МАЗа

Происшествия
1
Что делать, если на машину упало дерево
Несколько простых, но очень дельных советов от МОСЛЕНТЫ
2
О предоставлении новых квартир в рамках программы сноса пятиэтажек
3
Какой транспорт работает в Москве ночью?
Другие новости

В центре Москвы водитель грузовика МАЗ сбил двух человек и скрылся с места ДТП. Позже он был задержан на юго-востоке столицы. Об этом ТАСС сообщили в пресс- службе полиции.

«В столичном районе Капотня принятыми мерами водитель автомобиля МАЗ был задержан», — отметили в ведомстве, добавив, что сейчас с ним работают сотрудники полиции.

Также в полиции опровергли публикации, согласно которым водитель грузовика умышленно протаранил группу людей.

Инцидент произошел около 20:10 в районе Большого Каретного переулка. Двоих пострадавших госпитализировали. Как сообщает Telegram-канал Mash, среди них — российская певица Линда (Света Гейман), получившая сильный ушиб грудной клетки и спины. По предварительным данным, угрозы ее жизни нет. У второй девушки переломы обеих ног.

Самое читаемое
Кофейная карта Москвы
Куда в столице стоит зайти за бодрящим напитком
Cегодня
«Во мне всегда присутствует страх»
Актриса Варвара Феофанова — о премьере, 1980-х годах, возрасте и улыбках судьбы
Cегодня
Ограничения движения в Москве на 30 августа
Перекрытия на столичных дорогах
Cегодня
Убийство за шляпу
Что известно о резонансной гибели блогера в парке Горького
29 августа
© 2010–2017. Новости Москвы. Люди, места, события. Использование материалов Мосленты разрешено только с предварительного согласия правообладателей. Все права на картинки и тексты в разделе Новости принадлежат их авторам.
МОСЛЕНТА — сайт о понятной Москве. Нам интересно, как функционирует город и как им пользоваться.
Нашли опечатку?
Orphus: Ctrl+Enter