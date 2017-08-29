Задержан сбивший людей в центре Москвы и скрывшийся с места ДТП водитель МАЗа

В центре Москвы водитель грузовика МАЗ сбил двух человек и скрылся с места ДТП. Позже он был задержан на юго-востоке столицы. Об этом ТАСС сообщили в пресс- службе полиции.

«В столичном районе Капотня принятыми мерами водитель автомобиля МАЗ был задержан», — отметили в ведомстве, добавив, что сейчас с ним работают сотрудники полиции.

Также в полиции опровергли публикации, согласно которым водитель грузовика умышленно протаранил группу людей.

Инцидент произошел около 20:10 в районе Большого Каретного переулка. Двоих пострадавших госпитализировали. Как сообщает Telegram-канал Mash, среди них — российская певица Линда (Света Гейман), получившая сильный ушиб грудной клетки и спины. По предварительным данным, угрозы ее жизни нет. У второй девушки переломы обеих ног.