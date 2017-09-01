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Душевнобольной попытался проехать в Кремль на автомобиле

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Ранним утром в четверг, 7 сентября, сотрудники Федеральной службы охраны (ФСО) остановили у Боровицкой башни московского Кремля автомобиль Mercedes, водитель которого сообщил, что приехал из Ростовской области для разговора с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

По требованию сотрудников ФСО мужчина вышел из автомобиля и путано объяснил, что долго ехал до Москвы, «спрашивая дорогу у людей».

Вызванный наряд полиции доставил задержанного в ОМВД по району Китай-город, откуда его отвезли в психиатрическую больницу. По словам медиков, мужчина пробудет там несколько недель, так как нуждается в лечении. Как только его состояние стабилизируется, врачи планируют дать объявление в интернет о поиске родных.

Автомобиль переправлен на спецстоянку, ключи от него находятся у психиатров, уточняет «МК».

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