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Два бомжа четыре года шиковали в Москве на украденные 12 миллионов рублей

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Двое московских бездомных смогли безбедно прожить четыре года на украденные у столичного бизнесмена 12 миллионов рублей. Об этом в среду, 19 июля, сообщает телеграм-канал Mash.

Ограбить предпринимателя бомжам удалось еще в конце 2012 года в районе Кутузовского проспекта: тогда они прямо на улице вырвали у мужчины сумку, в которой оказались деньги. После этого бездомные смогли несколько лет наслаждаться жизнью. Часть украденной суммы они отправили своим родственникам в Грузию.

Когда деньги закончились, мужчины снова решили обогатиться незаконным способом и пошли на грабеж. Однако в этот раз их задержали сотрудники полиции.

В июне московский бизнесмен обнаружил, что с его банковского счета пропали 25 миллионов рублей. Оказалось, что деньги по поддельному паспорту снял мошенник еще в 2014 году. Он объявлен в розыск.

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