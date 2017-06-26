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Два человека погибли при падении с 20-го этажа новостройки на севере столицы

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Два человека погибли в результате падения с 20-го этажа новостройки на севере столицы. Об этом во вторник, 27 июня, сообщает «Интерфакс».

«По предварительной информации, два человека погибли, упав с высоты 20-го этажа новостройки по адресу Головинское шоссе, дом 100», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, в настоящий момент уточняются личности погибших и обстоятельства происшествия.

В свою очередь, представитель столичного главка Следственного комитета РФ Юлия Иванова сообщила, что оба погибших — мужчины. По ее словам, по данному факту ГСУ СК по Москве организована доследственная проверка.

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