Тела двух неизвестных обнаружены в квартире на юге Москвы

Сотрудники полиции нашли два трупа с колото-резаными ранениями в квартире на юге Москвы. Тела направлены на судмедэкспертизу для выяснения личности погибших. Об этом РИАМО в воскресенье днем, 11 июня, сообщил представитель столичного главка МВД.

По словам собеседника агентства, на пульт «02» поступило сообщение об обнаружении трупов в квартире по адресу: улица Липецкая, 36/20. По предварительным данным, давность смерти составляет около пяти суток.

По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее в мае в квартире одного из домов на юге столицы был обнаружен труп 44-летнего мужчины. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье 105 Уголовного кодекса России («Убийство»).