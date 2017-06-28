Два тела возле двух кладбищ нашли в Москве в выходные

Тело мужчины нашли возле одного из кладбищ на юге столицы, сообщается на сайте следственного управления Следственного комитета по Москве.

Труп с ранами головы обнаружили в субботу, 8 июля, в водосточном канале рядом с кладбищем на 2-м Рощинском проезде. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, для проверки на причастность к смерти мужчины в отделение были доставлены два человека.

Кроме того, в воскресенье, 9 июля, труп женщины обнаружили рядом с кладбищем в поселении Роговское на территории Троицкого и Новомосковского округа города, сообщил агентству «Москва» источник в правоохранительных органах.

Скелетированный труп, накрытый белой простыней и полиэтиленом, нашли в 100 метрах от кладбища. Он был закопан в землю на глубине примерно в полметра. По предварительным данным, смерть наступила около года назад. Останки направили в морг для выяснения всех обстоятельств произошедшего.