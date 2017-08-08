Двое киргизов в Москве избили петербуржца и испортили памятник

Двое уроженцев Киргизии избили прохожего в столице, после чего повредили памятник. Об этом сообщает в среду, 9 августа, Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Нетрезвые злоумышленники напали на прохожего, который оказался приезжим из Санкт-Петербурга. Сначала они угрожали потерпевшему разбитой бутылкой, а затем избили зажатыми в кулаке ключами. Собеседник агентства отметил, что инцидент произошел на Фрунзенской набережной, однако не уточнил, когда именно.

После мужчины направились к комплексу зданий Министерства обороны России. Они погнули штык винтовки на установленном возле него бронзовом монументе по мотивам фильма «Они сражались за Родину».

Уроженцев Киргизии удалось задержать по горячим следам недалеко от места преступления. Им оказалось по 29 лет. В отношении приезжих возбуждено уголовное дело о хулиганстве. О состоянии пострадавшего жителя Санкт-Петербурга не сообщается.