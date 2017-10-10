Двое парней избили водителя скорой помощи в Подмосковье

Следователи проверят информацию об избиении водителя скорой помощи в подмосковном Пушкино. Об этом в среду, 18 октября, сообщается на сайте регионального управления СКР.

Двое неизвестных напали на мужчину в ночь на среду. РИА Новости уточняет, что оба задержаны, им 18 и 20 лет. Пострадавшего доставили в травматологию. Life добавляет, что 55-летний Евгений С. получил множественные ушибы, закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.

По предварительным данным, бригада медиков приехала на вызов в один из домов города. Затем между водителем и двумя молодыми людьми возникла перепалка, которая переросла в драку.