Двое жителей Москвы похитили человека и требовали у его родственников выкуп

Двое жителей Москвы похитили 23-летнего молодого человека и требовали у его родственников выкуп в размере 700 тысяч рублей. Об этом в среду, 19 июля, сообщается на сайте главного следственного управления СКР по Москве.

«Утром 15 июля вблизи одного из торговых центров, расположенных по Калужскому шоссе, был похищен 23-летний молодой человек. Под угрозой применения насилия и убийства потерпевшего насильно удерживали в багажнике автомобиля марки Hyundai», — говорится в сообщении.

Сотрудникам Следственного комитета совместно с полицейскими удалось установить место, где находился похищеный, и освободить его.

Подозреваемые в совершении преступления были задержаны. В ближайшее время им будет предъявлено обвинение по уголовным статьям «Похищение человека» и «Вымогательство», а также избрана мера пресечения.