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Двух полицейских задержали в Подмосковье за незаконную вырубку леса

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Двух сотрудников полиции задержали в подмосковном Орехово-Зуеве по подозрению в незаконной вырубке леса. Об этом в субботу, 26 августа, сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, вырубленные деревья правоохранители ради выгоды перерабатывали на своей лесопилке. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

В главном управлении МВД по Московской области сообщили, что по данному факту будет проведена служебная проверка. По ее результатам полицейские могут быть уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и понести наказание в соответствии с законодательством. Их руководителей также привлекут к дисциплинарной ответственности.

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