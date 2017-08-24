Двух полицейских задержали в Подмосковье за незаконную вырубку леса

Двух сотрудников полиции задержали в подмосковном Орехово-Зуеве по подозрению в незаконной вырубке леса. Об этом в субботу, 26 августа, сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, вырубленные деревья правоохранители ради выгоды перерабатывали на своей лесопилке. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

В главном управлении МВД по Московской области сообщили, что по данному факту будет проведена служебная проверка. По ее результатам полицейские могут быть уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и понести наказание в соответствии с законодательством. Их руководителей также привлекут к дисциплинарной ответственности.