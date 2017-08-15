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Двух девушек попытались продать в секс-рабство в московском кафе

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Сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве мужчину, который пытался продать двух девушек в секс-рабство. Об этом в среду, 16 августа, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Подозреваемый должен был встретиться с покупателем в кафе, расположенном на Бескудниковском бульваре. Туда он пришел вместе с предполагаемым «товаром». За девушек мужчина просил 250 тысяч рублей.

Во время заключения сделки торговца задержали. В настоящее время по данному факту проводится проверка.

В июле в Москве за торговлю людьми задержали гражданку Таджикистана. Подозреваемая была поймана с поличным в одном из московских кафе, где она совершала сделку с подставным покупателем. Объектами торговли стали 20-летняя уроженка Рязанской области и 25-летняя гражданка Белоруссии.

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