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Электричка насмерть сбила старушку в Подмосковье

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Пожилая женщина в Подмосковье попала под колеса электрички на станции Быково (Казанское направление Московской железной дороги) и погибла. Об этом в пятницу, 29 сентября, ТАСС сообщили в Управлении на транспорте МВД по Центральному федеральному округу.

Электропоезд шел по направлению Раменское — Москва. Точный возраст погибшей не установлен, но на вид ей около 70 лет, пояснил источник агентства.

На место выехали сотрудники правоохранительных органов. Проводится проверка.

12 сентября сообщалось, что электричка насмерть сбила двух мужчин в районе железнодорожной платформы Кратово в Подмосковье. Они переходили пути в не предназначенном для этого месте перед приближающимся поездом.

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