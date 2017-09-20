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Из жилого дома в Москве после звонка о «минировании» эвакуировали 225 человек

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Из многоэтажного дома на западе Москвы после анонимного сообщения о «минировании» эвакуировали более 200 человек. Об этом РИА Новости сообщил источник в экстренных службах столицы.

«После звонка с угрозой взрыва в жилом доме 11 на улице Кунцевская эвакуированы 225 человек», — отметил собеседник агентства.

Правоохранители приступили к проверке всех помещений дома.

С начала последней волны телефонного терроризма в России были эвакуированы более 350 тысяч человек из тысяч торговых центров, вокзалов, домов, школ и других объектов. Ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась.

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