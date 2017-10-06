Рубрики
Город
Транспорт
Происшествия
О чем говорят
Погода
История
Развлечения
Культура
Еда
Власть
Урбанистика

Фанаты панк-рока устроили драку на Болотной площади

Происшествия
1
Что делать, если на машину упало дерево
Несколько простых, но очень дельных советов от МОСЛЕНТЫ
2
О предоставлении новых квартир в рамках программы сноса пятиэтажек
3
Какой транспорт работает в Москве ночью?
Другие новости

В результате драки на Болотной площади задержаны три человека, еще двое госпитализированы. Об этом в субботу, 14 октября, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.

Инцидент произошел накануне вечером. «По предварительной информации, вечером в минувшую пятницу на Болотной площади произошел конфликт между гражданами на бытовой почве. В результате два человека были госпитализированы», — заявили в полиции.

В пресс-службе добавили, что по данному факту проводится проверка.

Как уточняет телеканал «360», конфликт между поклонниками панк‐рок группы «Бригадный подряд» разгорелся у ночного клуба RED. Отмечается, что драку устроили около 20 человек.

Самое читаемое
Смерть и встреча с незнакомкой в постели
Топ-10 самых необычных спектаклей «Территории»
13 октября
Первая кровь
Неизвестные фотографии разрушенного Кремля
12 октября
Цыганское счастье
Не щадя живота своего: МОСЛЕНТА узнала секреты цыганской кухни
10 октября
Поговорили по-мужски
Пять молодых актеров, имеющих все шансы стать звездами
8 октября
© 2010–2017. Новости Москвы. Люди, места, события. Использование материалов Мосленты разрешено только с предварительного согласия правообладателей. Все права на картинки и тексты в разделе Новости принадлежат их авторам.
МОСЛЕНТА — сайт о понятной Москве. Нам интересно, как функционирует город и как им пользоваться.
Нашли опечатку?
Orphus: Ctrl+Enter