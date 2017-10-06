Фанаты панк-рока устроили драку на Болотной площади

В результате драки на Болотной площади задержаны три человека, еще двое госпитализированы. Об этом в субботу, 14 октября, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.

Инцидент произошел накануне вечером. «По предварительной информации, вечером в минувшую пятницу на Болотной площади произошел конфликт между гражданами на бытовой почве. В результате два человека были госпитализированы», — заявили в полиции.

В пресс-службе добавили, что по данному факту проводится проверка.

Как уточняет телеканал «360», конфликт между поклонниками панк‐рок группы «Бригадный подряд» разгорелся у ночного клуба RED. Отмечается, что драку устроили около 20 человек.