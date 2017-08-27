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Грабители на Mercedes отняли у безработного в центре Москвы 12 миллионов рублей

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Четверо грабителей в центре Москвы отняли у безработного сумку с 12 миллионами рублей. Об этом агентству «Москва» рассказали в пресс-службе ГУ МВД по столице.

Инцидент произошел по адресу пер. Маяковского, д. 2. Неработающий мужчина 1992 года рождения обратился в полицию, рассказав, что четверо неизвестных в масках с прорезями для глаз подъехали к нему на автомобиле Mercedes, избили и открыто похитили сумку с принадлежащей ему наличностью.

Преступники скрылись. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».

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