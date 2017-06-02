Рубрики
Город
Транспорт
Происшествия
О чем говорят
Погода
История
Развлечения
Культура
Еда
Власть
Урбанистика

Из кафе в центре Москвы из-за пожара эвакуировали 20 человек

Происшествия
1
Что делать, если на машину упало дерево
Несколько простых, но очень дельных советов от МОСЛЕНТЫ
2
О предоставлении новых квартир в рамках программы сноса пятиэтажек
3
Какой транспорт работает в Москве ночью?
Другие новости

Двадцать человек эвакуировали из кафе «Му-Му» в центре столицы из-за пожара. Об этом в воскресенье, 4 июня, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах города.

Возгорание произошло в одном из служебных помещений кафе, располагающегося в доме № 12 по Мясницкой улице. Сейчас площадь пожара и его причины устанавливаются.

Ранее в Москве из-за возгорания эвакуировали около 200 человек из здания торгового центра «Конфетти» в Нагатинском районе. В результате происшествия никто не пострадал.

Читайте также
Самое читаемое
Иск Nike, бомба-сигнализация и снова хлеб натуралов
Самые странные, неоднозначные и смешные новости недели от МОСЛЕНТЫ
Cегодня
Две жизни доктора Гааза
Почему его имя давно стоило увековечить в Москве
Cегодня
Геймерская культура в СССР
Как появились и почему пропали советские игровые автоматы
3 июня
Ограничения движения в Москве на 3-4 июня
Перекрытия на столичных дорогах
3 июня
© 2010–2017. Новости Москвы. Люди, места, события. Использование материалов Мосленты разрешено только с предварительного согласия правообладателей. Все права на картинки и тексты в разделе Новости принадлежат их авторам.
МОСЛЕНТА — сайт о понятной Москве. Нам интересно, как функционирует город и как им пользоваться.
Нашли опечатку?
Orphus: Ctrl+Enter