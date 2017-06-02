Из кафе в центре Москвы из-за пожара эвакуировали 20 человек

Двадцать человек эвакуировали из кафе «Му-Му» в центре столицы из-за пожара. Об этом в воскресенье, 4 июня, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах города.

Возгорание произошло в одном из служебных помещений кафе, располагающегося в доме № 12 по Мясницкой улице. Сейчас площадь пожара и его причины устанавливаются.

Ранее в Москве из-за возгорания эвакуировали около 200 человек из здания торгового центра «Конфетти» в Нагатинском районе. В результате происшествия никто не пострадал.