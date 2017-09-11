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Из-за убийства двух пенсионерок задержали зятя одной из них

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По подозрению в убийстве двух московских пенсионерок задержан мужчина, который приходится одной из них зятем. Об этом в понедельник, 19 сентября, сообщается на сайте столичного главка Следственного комитета.

По словам задержанного, причиной конфликта стали бытовые разногласия.

«В ближайшее время фигуранту будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

Две женщины, проживавшие по соседству, были обнаружены мертвыми дочерью одной из них. Их тела с колото-резаными ранениями были найдены накануне в квартире жилого дома на Перовской улице.

Другие подробности не сообщались.

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